Comenzó la construcción del espacio de esparcimiento en la Unidad Sanitaria de El Perdido

La Municipalidad local inició la obra del “Área de Esparcimiento” en el geriátrico de la Unidad Sanitaria de El Perdido, ubicado en el parque correspondiente a dicho establecimiento municipal.

Tal como se desprende de la resolución presentada por el bloque UCR–Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante, el espacio contará con equipamiento recreativo, senderos y áreas de sombra, con el objetivo de contribuir al bienestar de los residentes, favoreciendo su conexión con el entorno natural. (18-09-25).

