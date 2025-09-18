Fue presentado el programa de la 4° Fiesta Nacional (66° Provincial) de las Llanuras
Fue presentada oficialmente esta noche en el rancho de la Peña Nativista la 4° Fiesta Nacional (66° Provincial) de las Llanuras.
La conferencia de prensa fue encabezada por el presidente de la entidad, Daniel Civardi; el intendente Juan Chalde, otros funcionarios municipales, concejales, autoridades policiales y educativas, entre otros.
La cita gaucha comenzará el viernes 31 de octubre y se extenderá hasta el lunes 10 de noviembre.
Este es el programa completo:
VIERNES 31
TEATRO ESPAÑOL.
19:00 HS. Muestra de recuerdos, libros y cartas pertenecientes a SUMA PAZ.
20:30 HS. Inauguración Oficial de la Fiesta Nacional de las Llanuras.
Reestreno de “Ay Patria Mía”, la obra olvidada de SUMA PAZ Y MÁXIMO RAMIREZ.
SÁBADO 1
7:00 HS. CAMPO DE JINETEADA.
Concentración para la cabalgata criolla a la localidad de El Perdido.
18:00 HS. Regreso de la cabalgata.
Desde el campo de jineteada concentración para ir hacia la plaza.
20:00 HS. PALCO CENTRAL.
Inauguración del Palco. Recibimiento de la cabalgata criolla.
Encendido de fogones.
Actuación de: grupo de danza de la Peña Nativista y
JOAQUIN IACONIS
22:00 HS. NOCHE DE PEÑA EN CLUB INDEPENDIENTE. ENTRADA: $15.000
Grupos de baile de la institución.
Peñas invitadas.
La actuación de DAIANA COLAMARINO Y LEONARDO MIRANDA.
DOMINGO 2
10:00 HS. CEMENTERIO LOCAL.
Homenaje a Paisanos Desaparecidos.
11:00 HS. Referencia histórica: UNA CALLE CON HISTORIA, en la esquina de las calles Pte Perón y Siria.
14:30 HS. CAMPO DE JINETEADA.
Inauguración del Campo de Jineteada.
Imposición del nombre: TERESA RUSCONI “NENUCHA” parte fundamental e incondicional de la Institución.
15.30 HS. Competencia con carruajes.
Carrera de sortija.
Aparte campero.
Entrada libre y gratuita. Servicio de cantina.
20:00 HS. PALCO CENTRAL.
Actuación de grupo de danzas de la Peña.
Peñas invitadas.
Y el cierre a cargo de: LOS JARRILLALES.
SEMANA CULTURAL
LUNES 3
20:30 HS.CENTRO CULTURAL.
Presentación de CLAUDIO AGRELLO.
MARTES 4
15:00 HS. PEÑA NATIVISTA.
Concurso de preguntas y respuestas. “DANZAS NATIVAS: historia de la vestimenta en las danzas tradicionales argentinas” con escuelas secundarias del distrito.
20:30 HS. CENTRO CULTURAL.
Presentación de MILAGROS CALIVA.
MIERCOLES 5
20:30 HS. CENTRO CULTURAL.
Homenaje a los apadrinadores, a cargo del Sr. Carlos García.
Presentación del CD “El Sur se llama Dorrego” del joven guitarrero dorreguense Emmanuel D’Addario.
JUEVES 6
13:00 HS. PALCO CENTRAL.
“QUE SE VENGAN LOS CHICOS” con instituciones de nivel inicial del distrito.
20:30 HS. CENTRO CULTURAL.
Presentación de NANO NELSON.
VIERNES 7
10:00 HS. CAMPO DE JINETEADA.
Yerra por estancias invitadas.
14:00 HS. Gran Pialada de terneros por callejón individual. $5.000.000 en premios.
$50.000 el lazo.
16:00 HS. Jineteada de vacas a la salida de la manga.
20:00 HS. PALCO CENTRAL.
Desfile de carrozas.
Elección de la PAISANA FLOR.
Danzas de la Peña Nativista.
Actuación de los payadores: PEDRO SAUBIDET, SANTIAGO VAQUERO
Y NAHUEL FEDERIZI.
GRAN CIERRE CON LA PRESENTACION DE: LOS DE MAZA.
SÁBADO 8.
PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL.
8:00 HS. Recepción y concentración de Delegaciones.
9:00 HS. Jura y presentación de caballos anotados para mansedumbre (ciencia gaucha)
12:30 HS. Almuerzo de delegaciones.
14:00 HS. Jura de distintas categorías.
17:00 HS. PALCO CENTRAL.
GRAN PASEO GAUCHO.
20:00 HS. Actuación de grupo de danzas de la Peña.
GRAN CIERRE CON LA PRESENTACION DE
JUAN FUENTES.
DOMINGO 9
10:00 HS. CAMPO DE JINETEADA.
GRAN RUEDA DE JINETEADA CATEGORIA CRINA. Caballo y jinete elegido.
$5.000.000 en premios.
CATEGORIA GURUPA SUREÑA. Caballo y jinete elegido.
$5.000.000 en premios.
15:00 HS. GRAN RUEDA CON BASTOS Y ENCIMERA. Caballo y jinete elegido.
$5.000.000 en premios.
El ganador de cada categoría clasifica para las semifinales del campeonato de Jesús María por la provincia de Bs As.
17:00 HS. GRAN MONTA ESPECIAL, POR LA REVANCHA, de JORDAN GUTIERREZ, de Tres Arroyos en LA PANTERA de José Larrea.
17:30 HS. BROCHE DE ORO de CRIADORES DE CABALLOS PARA LAS DESTREZAS CRIOLLAS con cuero tendido.
EL GANADOR VA A LA FINAL DEL FESTIVAL DE DIAMANTE DE ENTRE RIOS.
18:00 HS. MOMENTO SENTIDO Y EMOTIVO.
DESPEDIDA DE LOS RUEDOS COMO JINETE DE DIEGO MIGUEL BALLESTER “PELADO” en la gran reservada LA 27 de la YUNTA DE LEOZ.
CAPATAZ DE CAMPO: DIEGO MIGUEL BALLESTER.
APADRINADORES: GERMÁN GONZALEZ – RUFINO AYZAGUERRE
JOSÉ GALLARDO – JULIÁN OVIEDO.
DIEGUITO BALLESTER – MARTIN PEÑALBA
ANIMADORES: SANTIAGO AYZAGUERRE
ALAN ERIKSEN
JAVIER WISNER
PAYADORES: PEDRO SAUBIDET
SANTIAGO VAQUERO
NAHUEL FEDERIZI
ENTRADA: CON LA RIFA INGRESAN VIERNES 7 Y DOMINGO 9.
DOMINGO SOLO $30.000 (SIN RIFA)
20:00 HS. PALCO CENTRAL.
Actuación de grupo de danza de la Peña Nativista, peñas invitadas y el cierre a cargo del grupo
ENTRE AMIGOS, de Benito Juárez
LUNES 10. PALCO CENTRAL.
Festejamos el día de la Tradición con las Instituciones educativas de nivel primario del distrito.
Cerramos el festejo con PANCHO SANTAREN. (18-09-25).