Colecta de sangre organizada por alumnos de la carrera de Enfermería: más de 40 donantes

La Dorrego Send an email
El director del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón de nuestra ciudad, Julián del Valle, destacó que ayer miércoles 17 se realizó una colecta externa de sangre en dependencias de la escuela 7, que contó con la organización de los alumnos de tercer año de la carrera de Enfermería del Instituto Superior de Formación Docente 62.

Asistieron más de 40 donantes.

Del Valle y el Servicio de Hemoterapia del nosocomio local agradecieron la colaboración de los donantes y destacaron la labor y el compromiso puesto de manifiesto por los futuros enfermeros. (18-09-25).

