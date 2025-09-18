La ciudad

El intendente Chalde saludó al Taller Protegido “Vida Nueva” por sus 40 años

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El intendente Juan Chalde se expresó esta mañana por el 40º aniversario del Taller Protegido Vida Nueva de nuestra ciudad.

“En estas cuadro décadas de labor, el Taller Protegido Vida Nueva ha dejado demostrado el valor supremo de la integración, del trabajo conjunto, de la capacidad de superación y, fundamentalmente, de la autenticidad de sus objetivos, comprobados durante su trayectoria, a través de los queridos operarios que, sin lugar a dudas, se han constituido en un verdadero espejo para que los dorreguenses podamos mirarnos sin condicionamientos ni superficialidades”, reflexionó.

“Como intendente siento auténtico orgullo y un muy poderoso afecto por la institución que supo crecer y ocupar un lugar preponderante en la comunidad toda. Es menester apoyar su trabajo y hacerles llegar el deseo de la más grande felicidad en este cuadragésimo aniversario”, completó. (18-09-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Colecta de sangre organizada por alumnos de la carrera de Enfermería: más de 40 donantes

(Entrevista en LA DORREGO) El turismo rural crece en la zona

Del ministro Javier Rodríguez en la expo rural dorreguense: “Creemos que es escuchando a cada intendente, a cada municipio, como se encuentran soluciones”

Intervención artística por los 40 años del Taller Protegido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior