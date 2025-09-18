El intendente Chalde saludó al Taller Protegido “Vida Nueva” por sus 40 años

El intendente Juan Chalde se expresó esta mañana por el 40º aniversario del Taller Protegido Vida Nueva de nuestra ciudad.

“En estas cuadro décadas de labor, el Taller Protegido Vida Nueva ha dejado demostrado el valor supremo de la integración, del trabajo conjunto, de la capacidad de superación y, fundamentalmente, de la autenticidad de sus objetivos, comprobados durante su trayectoria, a través de los queridos operarios que, sin lugar a dudas, se han constituido en un verdadero espejo para que los dorreguenses podamos mirarnos sin condicionamientos ni superficialidades”, reflexionó.

“Como intendente siento auténtico orgullo y un muy poderoso afecto por la institución que supo crecer y ocupar un lugar preponderante en la comunidad toda. Es menester apoyar su trabajo y hacerles llegar el deseo de la más grande felicidad en este cuadragésimo aniversario”, completó. (18-09-25).