(Entrevista en LA DORREGO) El turismo rural crece en la zona

Carlos ‘Cali’ Peciña, integrante del grupo de turismo rural La Flor de El Perdido, resumió por LA DORREGO los aspectos salientes segunda Fiesta del Turismo Rural que se realizó el pasado fin de semana en San Francisco de Bellocq.

Peciña explicó que este grupo reúne a siete vecinos que ofrecen diferentes propuestas de turismo rural en la localidad. “Apuntamos a un turismo de pasar el día, con actividades en el campo, gastronomía casera y visitas guiadas por el pueblo”, comentó.

Luego, destacó el trabajo en conjunto: “Lo importante es complementarnos y ayudarnos entre todos, no vernos como competencia. Así podemos ofrecer desayunos, almuerzos, meriendas y paseos para que la gente disfrute del aire libre”, sostuvo.

Además, reivindicó el valor de la identidad local al sostener: “Queremos que El Perdido sea reconocido como un pueblo turístico. Hay mucho para mostrar y la gente que nos visita siempre se lleva una buena impresión”.

Escuchá la nota:

18-09-25