En julio pasado, el Concejo Deliberante dorreguense expresó su unánime rechazo a la eliminación del régimen de Zona Fría

El gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026, que propone modificar radicalmente el régimen de subsidios al gas natural en el país. La iniciativa prevé la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, una medida implementada en 2021, y excluiría de este beneficio a más de 3 millones de hogares que obtuvieron descuentos en sus facturas en los últimos años, entre ellos unos 5 mil usuarios de nuestra ciudad.

Cabe recordar que, en julio pasado, el Concejo Deliberante dorreguense había expresado su preocupación y rechazo ante la posible eliminación del régimen de Zonas Frías, establecido por la Ley 27.637, que permite a millones de hogares acceder a descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas, un alivio vital para muchas familias que enfrentan el rigor del frío extremo y la alta inflación.

La resolución nació por un proyecto del bloque de Unión por la Patria que fue acompañado por UCR-Juntos por el Cambio.

Entre los argumentos, se explicó que la ampliación de este programa ha sido significativa: la Provincia de Buenos Aires pasó de contar con 11.200 beneficiarios a casi 1.24 millones, lo que representa el 31% de los usuarios de gas por redes en la provincia. La eliminación de estos beneficios, según el Concejo, no solo vulneraría derechos adquiridos, sino que también contradiría lo estipulado en el artículo 5 de la Ley Bases, que establece claramente que no se pueden eliminar los descuentos otorgados por este régimen.

“En un contexto de crisis económica, pérdida de poder adquisitivo y aumento generalizado de tarifas, cuidar a quienes más necesitan no es una opción, es una obligación”, se enfatizó.

El rechazo a esta medida se fundamenta en la necesidad de garantizar el acceso a servicios esenciales para todas las familias, sobre todo en momentos tan críticos. (19-09-25).