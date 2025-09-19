Esperadas lluvias: algunos registros en la zona

Estos fueron algunos registros de lluvia:

Bahía Blanca 12 mm (ayer 12, acumulados 24 mm), Río Colorado 13, El Condor 16, Punta Alta 22, Coronel Dorrego 27, La Francisca (El Perdido), 23, Darregueira 22, Guamini 27, Coronel Suarez 28, Coronel Pringles 16, Santa Rosa 47, Tres Arroyos 34, Orense 36, San Cayetano 27, Salliquelo 40, Pigue 27, Villa Iris 15, La Chingola -cruce Monte Hermoso y ruta 3- 20 (acumulado 32), Cruce Quequen 22, Hilario Ascasubi 36 (acumulado 137 en la semana)

Ayer

Luis Beltran 30, Patagones 20, San Blas 22, Stroeder 38, Lamarca 40, Igarzabal 45, Villalonga 40, Pradere 45, Pedro Luro 47, Ascasub 70, Buratovich 39, Aldea San Adolfo 63, La Hormiga 15, General Conesa 40, Estación Gil 12, Chasico 4. (Fuente y foto Infosudoeste). (19-09-25).