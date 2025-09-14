Ruta 3: se les cruzó una vaca y se salvaron de milagro

Un accidente de tránsito tuvo lugar anoche en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 733, cuando una camioneta Volkswagen Amarok chocó contra una vaca. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el vehículo sufrió serios destrozos.

Según Info Luro, el siniestro ocurrió alrededor de las 21:40 horas, en una zona de nula visibilidad. La camioneta era conducida por un hombre de 47 años, que iba acompañado por una mujer de 45 años, ambos oriundos de la localidad de Villalonga.

El conductor declaró que la colisión se produjo al impactar con un animal vacuno. La camioneta terminó sobre la banquina en sentido sur-norte.

Trabajaron en conjunto personal de la Policía, Patrulla Rural, Bomberos y una ambulancia. Los servidores públicos verificaron que los ocupantes se encontraban ilesos y aseguraron la zona para liberar el tránsito.

La ruta quedó despejada poco después del hecho. (14-09-25).