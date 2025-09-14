El Gran Campeón Angus fue vendido en 16 millones de pesos

Se está realizando el remate de reproductores de la 60° Exposición Rural de Coronel Dorrego y el toro Gran Campeón Angus de pedigree, presentado por cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazábal, en Coronel Dorrego, fue vendido en 16 millones de pesos.

Fue adquirido por Estancia Callaqueo.

La primera oferta por el animal , que integraba el lote 117, fue de 11 millones de pesos, monto que fue escalando hasta que el subastador bajó el martillo en los $ 16 millones.

El remate está a cargo de las firmas Daniel Civardi y Daniel Blanco. (14-09-25).