Fútbol de Liga: Monte sigue imparable y Villa Rosa le ganó el clásico a San Martín
Se disputó parcialmente la 21era. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.
Estos fueron los resultados:
San Martín 1 (Benjamín Caballín)
Villa Rosa 3 (Facundo García, Maximiliano Bowen, Facundo Arana)
Ferroviario 0
Monte 2 (Nicolás Lozano, Matías Martin)
SUPA 3 (Enzo Meloni, Yago Sabanés, Marcelo Erbín)
Porteño 1 (Darío Pizarro)
Ventana 2 (Joel Sánchez, Bautista Neudert)
Progreso 2 (Matías Casco, Marcelino Fuertes)
*Suteryh e Independiente jugarán este martes 16, a las 19,30.
POSICIONES: Monte, 52 puntos; Independiente y SUPA, 41; Ferroviario y Porteño, 35; Villa Rosa, 26; San Martín, 23; Suteryh, 19; Progreso, 11; Ventana, 9.
PRÓXIMA FECHA (22da.): Villa Rosa vs. Independiente, Progreso vs. Suteryh, Porteño vs. Ventana, Monte vs. SUPA y San Martín vs. Ferroviario. (14-09-25).