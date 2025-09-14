Deportes

Fútbol de Liga: Monte sigue imparable y Villa Rosa le ganó el clásico a San Martín

NICO LOZANO. FOTO ARCHIVO

Se disputó parcialmente la 21era. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Estos fueron los resultados:

San Martín 1 (Benjamín Caballín)
Villa Rosa 3 (Facundo García, Maximiliano Bowen, Facundo Arana)

Ferroviario 0
Monte 2 (Nicolás Lozano, Matías Martin)

SUPA 3 (Enzo Meloni, Yago Sabanés, Marcelo Erbín)
Porteño 1 (Darío Pizarro)

Ventana 2 (Joel Sánchez, Bautista Neudert)
Progreso 2 (Matías Casco, Marcelino Fuertes)

*Suteryh e Independiente jugarán este martes 16, a las 19,30.

POSICIONES: Monte, 52 puntos; Independiente y SUPA, 41; Ferroviario y Porteño, 35; Villa Rosa, 26; San Martín, 23; Suteryh, 19; Progreso, 11; Ventana, 9.

PRÓXIMA FECHA (22da.): Villa Rosa vs. Independiente, Progreso vs. Suteryh, Porteño vs. Ventana, Monte vs. SUPA y San Martín vs. Ferroviario. (14-09-25).

La Dorrego

