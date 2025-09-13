(Entrevista en LA DORREGO) Sausalito reinó entre los Corriedale

Un ejemplar de cabaña Sausalito, de Jorge Srodek, en Aparicio, se consagró Gran Campeón de la raza ovina Corriedale en la 60° Exposición Rural de nuestra ciudad.

“Siempre es un doble placer ganar de local. Además, hacía rato que no sacábamos el Gran Campeón en Dorrego”, dijo Srodek a LA DORREGO.,

Destacó que el animal tiene una conformación muy prolija. “Es un Corriedale fino. Hoy, cuanto más fina es la lana, más buscada está”, agregó.

“Siempre hay cosas que faltan, pero es un animal bastante completo, realmente muy bueno”, mencionó el productor.

En el mano a mano final, Sausalito se impuso a un animal de cabaña Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Dufaur, que había triunfado en las anteriores exposiciones en Dorrego. (13-09-25).