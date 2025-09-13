La ciudad

(Entrevista en LA DORREGO) Sausalito reinó entre los Corriedale

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
FOTO SOCIEDAD RURAL

Un ejemplar de cabaña Sausalito, de Jorge Srodek, en Aparicio, se consagró Gran Campeón de la raza ovina Corriedale en la 60° Exposición Rural de nuestra ciudad.

“Siempre es un doble placer ganar de local. Además, hacía rato que no sacábamos el Gran Campeón en Dorrego”, dijo Srodek a LA DORREGO.,

Destacó que el animal tiene una conformación muy prolija. “Es un Corriedale fino. Hoy, cuanto más fina es la lana, más buscada está”, agregó.

“Siempre hay cosas que faltan, pero es un animal bastante completo, realmente muy bueno”, mencionó el productor.

En el mano a mano final, Sausalito se impuso a un animal de cabaña Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Dufaur, que había triunfado en las anteriores exposiciones en Dorrego. (13-09-25).

 

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Entrevista en LA DORREGO) Hugo Alvarez, de cabaña 22 de Septiembre, confirmó que dejará la actividad después de 25 años

(Entrevista en LA DORREGO) 23 de Noviembre gritó otra vez Gran Campeón en Dorrego

Se realizará hoy la II Jam Blues en el Teatro Español

(Entrevista en LA DORREGO) Favorables expectativas para la venta de reproductores del domingo en la Rural

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior