(Entrevista en LA DORREGO) Hugo Alvarez, de cabaña 22 de Septiembre, confirmó que dejará la actividad después de 25 años

Tras la jura de calificación de la raza Polled Hereford, Hugo Alvarez, de cabaña 22 de Septiembre, en El Perdido, confirmó a LA DORREGO que esta edición de la Exposición Rural será la última en nuestra ciudad, ya que dejará la actividad ganadera luego de 25 años.

“Voy a ir a (la exposición de) Bahía (Blanca) y dejo”, aseguró.

Cuando se le pidió un balance de este tiempo como cabañero, se mostró “muy satisfecho” por todos los premios que ha logrado y por “los amigos” que hizo en este lapso.

“Somos todos una familia. También me hice amigo de gente afuera”, añadió.

Consultado por las razones por las que oportunamente eligió producir animales Polled Hereford, respondió: “Me gusta porque es muy raza mansa,. Por eso, en el sur está muy instalada. Además, es un animal que produce muchos kilos de carne. Soy un enamorado del Hereford”.

Recordó que en otras épocas había más animales de la raza en nuestra zona, pero admitió que tanto en el distrito como en el resto de la región predominan los Angus.

-¿Lo han intentado convencer para que siguiera?, preguntó nuestra radio.

-Sí, montón de gente, pero ya está. Iba a dejar el año pasado, pero a pedido de mi hija, que había dejado unos toritos, decidí seguir un año más. (13-09-25).