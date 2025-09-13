(Entrevista en LA DORREGO) 23 de Noviembre gritó otra vez Gran Campeón en Dorrego

Un toro de la cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazábal, fue elegido esta tarde Gran Campeón de la 60° Exposición Rural organizada por la Sociedad Rural de Coronel Dorrego.

Francisco Eyherabide, jurado de la raza, joven oriundo de Trenque Lauquen, dijo a LA DORREGO que se sentía “muy contento” de estar presente por primera en nuestra ciudad y destacó el buen nivel de los animales presentados.

Consultado sobre si le costó la decisión final, admitió que la elección de “los machos siempre es un poco más difícil que la de las hembras”.

Luego, describió al Gran Campeón: “Un toro sumamente completo, muy lindo en su frente, muy ancho atrás, muy musculoso, que se desplaza muy bien, buena circunferencia escrotal, buen arco costal, sobre todo en la musculatura y la profundidad en su costilla”.

Por su parte, Néstor Aldazábal, dijo a nuestra radio: “Hemos tenido un gran día, con muchos logros en distintas categorías. Estamos muy contentos”.

En relación al Gran Campeón macho, señaló: “Es un animal completo, muy balanceado, moderado, con mucha calidad racial y masa testicular muy importante. En definitiva, un toro muy acorde para poder ser el mejorador de cualquier plantel”. (13-09-25).