(Entrevista en LA DORREGO) Favorables expectativas para la venta de reproductores del domingo en la Rural

Este domingo, a partir de las 14, se desarrollará el remate de reproductores de la 60° Exposición Rural de nuestra ciudad.

Serán subastados toros de las razas Angus, Polled Hereford y Shorthorn; vaquillonas Angus y Polled Hereford; carneros Corriedale, Merino y Dorper; y borregas Corriedale.

En diálogo con LA DORREGO, el consignatario de hacienda local Daniel Civardi, que estará a cargo del remate junto a su colega bahiense Daniel Blanco, destacó la presencia de un lote significativo de vaquillonas del doctor Álvarez Cantoni, tanto paridas como aquellas listas para inseminar.

“Este es un momento perfecto para quienes tienen vaquillonas o vacas viejas y quieren realizar un cambio en su genética, ya que contamos con opciones flexibles de pagos y flete gratuito”, enfatizó.

Luego, respondió a la pregunta sobre si tiene algún beneficio que la muestra dorreguense inaugure la serie de expos en la región, respondió: “Cuando la Sociedad Rural nos invitó a participar, esta exposición era la primera del año, lo que generaba un gran interés porque la gente aún no había realizado compras. Aunque este año hubo cambios debido a las elecciones, que afectaron nuestros tiempos, seguimos trabajando para atraer compradores”, comentó.

Luego, resaltó que, a diferencia de años anteriores, hoy en día es posible que un productor compre un pequeño lote de vaquillonas y comience a mejorar la genética de su ganado en menos tiempo, compitiendo rápidamente con cabañas tradicionales.

Respecto a las expectativas de los cabañeros, Civardi mencionó que lo que buscan es que su producción tenga visibilidad en otros mercados. “Esto no es simplemente un remate de cabaña. Cada expositor viene a mostrar lo mejor que tiene, y de allí se establece un ranking entre cabañas”, añadió.

Escuchá la nota:

13-04-25