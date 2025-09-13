Menos de un minuto

Un clásico y otros partidos de interés en la 21era. del Oficial de Fútbol

Tras dos fines de semana sin actividad, se jugará el domingo la 21era. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Este es el programa de partidos: San Martín vs. Villa Rosa, Ferroviario vs. Monte, SUPA vs. Porteño, Ventana vs. Progreso y Suteryh vs. Independiente.

POSICIONES: Monte, 49 puntos; Independiente, 41; SUPA, 38; Ferroviario y Porteño, 35; San Martín y Villa Rosa, 23; Suteryh, 19; Progreso, 10; Ventana, 8. (13-09-25).