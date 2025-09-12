Abrieron las inscripciones para cubrir el cargo de Juez de Faltas en nuestra ciudad

La Municipalidad de Coronel Dorrego anunció la apertura del llamado a inscripción para aspirantes a cubrir el cargo de Juez de Faltas.

El plazo para la presentación de la documentación comenzó hoy viernes 12 y se extenderá hasta el 19 de septiembre, en la Dirección de Gobierno.

Entre los requisitos establecidos, los abogados interesados deberán acreditar una residencia mínima de tres años en el distrito. Finalizado el período de inscripción, el intendente Juan Chalde elevará al Concejo Deliberante una terna con los postulantes que cumplan con las condiciones. Tras la evaluación del cuerpo legislativo, será el jefe comunal quien tendrá la facultad de designar al nuevo funcionario.

La Declaración Jurada y el detalle completo de los requisitos pueden descargarse y consultarse en la página web oficial del Municipio. (12-09-25).