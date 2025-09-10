La ciudad

Sesiona el Concejo: los temas

La Dorrego Send an email
0 2 minutos leídos
El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal el 40º Aniversario del Taller Protegido “Vida Nueva”

Hoy miércoles 10, a partir de las 19, sesionará el Concejo Deliberante. Emitirá LA DORREGO.

Este es el orden del día:

1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1104 – 772º Sesión Ordinaria.

2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-

3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 16 promulgación de la Ordenanza Nº: 4708, 4709, 4710 y 4712/2025.

4.- DICTAMENES DE COMISIONES:
4.1.- INTERPRETACIÓN, PET. Y REGLAM., OBRAS Y SERV. PÚBLICOS:
4.1.1.- Expte. Nº 0142/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza llamando a licitación pública para enajenar inmuebles de propiedad municipal en El Perdido.
4.2.INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO:
4.2.1.- Expte. Nº 0057/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza designando Sala de Exposiciones de Centro Cultural como “Roberto Juarroz”.

5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0168/25–HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando obra de extensión de red de agua en Ciudad Cabecera.
5.1.2.- Expte Nº 0169/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza aceptando donación de la Asociación Civil Cooperadora de la Unidad Sanitaria de Oriente.

5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO:
5.2.1.- Expte. Nº 0175/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando colocación de toldos o pérgolas en locales gastronómicos.
5.2.2.- Expte. Nº 0176/25 – HCD.: Proyecto de Resolución dirigiéndose a la Dirección General de Cultura y Educación, solicitando informes sobre Anexo de Escuela Secundaria en Balneario Marisol.
5.2.3.- Expte. Nº 0177/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando instalación de cámaras de seguridad en Plaza 9 de Julio.

5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UNIÓN POR LA PATRIA:
5.3.1.- Expte. Nº 0170/25-HCD.: Proyecto de Resolución instando al D.E. a arbitrar medios para la creación de un SUM en el Jardín Nº 902 de El Perdido.
5.3.2.- Expte. Nº 0171/25-HCD.: Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal el 40º Aniversario del Taller Protegido “Vida Nueva”.
5.3.3.- Expte. Nº 0172/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando reparaciones en Estación de Trenes.
5.3.4.- Expte. Nº 0173/25-HCD.: Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal el 120ª aniversario de la Sociedad de Empleados de Comercio de Coronel Dorrego.
5.3.5.- Expte. Nº 0174/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando muro perimetral en Morgue Municipal.

6. DE SECRETARÍA HCD:
6.1.- Pase al Archivo según Artículo 41º de Reglamento Interno del HCD:
Expte Nº 0172/24 – HCD.: Proyecto de Ordenanza modificando Ordenanza Nº 4141/21.- (10-09-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 2 minutos leídos
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Entrevista en LA DORREGO) Cumple hoy 120 años la Sociedad Empleados de Comercio

Ampliarán la red de agua y cloacas en la ciudad: en qué calles se harán las obras

Emprendimientos de la Comunicación y el Periodismo: la nueva tecnicatura que ofrecerá la UPSO en nuestra ciudad

Incendio en una vivienda del Barrio 1ero. de Mayo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior