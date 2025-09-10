Sesiona el Concejo: los temas

Hoy miércoles 10, a partir de las 19, sesionará el Concejo Deliberante. Emitirá LA DORREGO.

Este es el orden del día:

1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:

1.1.- Acta Nº 1104 – 772º Sesión Ordinaria.

2.- CORRESPONDENCIA:

2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-

3.- COMUNICACIONES:

3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

3.1.1.- Comunicación Nº 16 promulgación de la Ordenanza Nº: 4708, 4709, 4710 y 4712/2025.

4.- DICTAMENES DE COMISIONES:

4.1.- INTERPRETACIÓN, PET. Y REGLAM., OBRAS Y SERV. PÚBLICOS:

4.1.1.- Expte. Nº 0142/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza llamando a licitación pública para enajenar inmuebles de propiedad municipal en El Perdido.

4.2.INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO:

4.2.1.- Expte. Nº 0057/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza designando Sala de Exposiciones de Centro Cultural como “Roberto Juarroz”.

5.- ASUNTOS ENTRADOS:

5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:

5.1.1.- Expte. Nº 0168/25–HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando obra de extensión de red de agua en Ciudad Cabecera.

5.1.2.- Expte Nº 0169/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza aceptando donación de la Asociación Civil Cooperadora de la Unidad Sanitaria de Oriente.

5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO:

5.2.1.- Expte. Nº 0175/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando colocación de toldos o pérgolas en locales gastronómicos.

5.2.2.- Expte. Nº 0176/25 – HCD.: Proyecto de Resolución dirigiéndose a la Dirección General de Cultura y Educación, solicitando informes sobre Anexo de Escuela Secundaria en Balneario Marisol.

5.2.3.- Expte. Nº 0177/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando instalación de cámaras de seguridad en Plaza 9 de Julio.

5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UNIÓN POR LA PATRIA:

5.3.1.- Expte. Nº 0170/25-HCD.: Proyecto de Resolución instando al D.E. a arbitrar medios para la creación de un SUM en el Jardín Nº 902 de El Perdido.

5.3.2.- Expte. Nº 0171/25-HCD.: Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal el 40º Aniversario del Taller Protegido “Vida Nueva”.

5.3.3.- Expte. Nº 0172/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando reparaciones en Estación de Trenes.

5.3.4.- Expte. Nº 0173/25-HCD.: Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal el 120ª aniversario de la Sociedad de Empleados de Comercio de Coronel Dorrego.

5.3.5.- Expte. Nº 0174/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando muro perimetral en Morgue Municipal.

6. DE SECRETARÍA HCD:

6.1.- Pase al Archivo según Artículo 41º de Reglamento Interno del HCD:

Expte Nº 0172/24 – HCD.: Proyecto de Ordenanza modificando Ordenanza Nº 4141/21.- (10-09-25).