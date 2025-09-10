(Entrevista en LA DORREGO) Cumple hoy 120 años la Sociedad Empleados de Comercio

La Sociedad Empleados de Comercio de nuestra ciudad celebra hoy, 10 de septiembre, 120 años. Es una de las instituciones más antiguas del partido.

La secretaroa general del gremio, Norma Félix, dijo a LA DORREGO que por este especial aniversario se realizará un sorteo entre los socios on premios significativos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas, microondas, freidora de aire, entre órdenes de compra, y varias órdenes de compra; además de incentivos específicos para jubilados.

Para el sorteo se utilizará un sistema informático transparente. Los premios serán sorteados entre los socios de Dorrego, Oriente y Monte Hermoso.

Por otra parte, adelantó que el Día del Empleado de Comercio se conmemorará el 26 de septiembre, pero el feriado se trasladará al lunes 29. Como ocurre todos los años, habrá un sorteo de órdenes de compra por 9 millones de pesos entre 76 socios, con esta distribución de premios: 29 socios de 150 mil pesos, 45 socios de 100 mil pesos y 2 jubilados de 75 mil pesos.

Después de analizar la situación actual de la entidad mercantil, Norma anunció su retiro como secretaria general y encargada de la obra social, con asunción de nuevas autoridades el 2 y 21 de diciembre. Expresó su gratitud y comprometió su apoyo durante la transición.

