Con la novedad que la UCR perderá la mayoría, así quedará conformado el Concejo Deliberante a partir de diciembre

Con los resultados de las elecciones del pasado domingo, la UCR, el partido gobernante en el distrito, perderá la mayoría en el Concejo Deliberante.

El radicalismo y el peronismo perderán una banca a partir de diciembre, lugares que serán ocupados por dos ediles de La Libertad Avanza.

Así quedará el Concejo:

Somos Buenos Aires / Se van: Alejandro Zorzano, Luciana Alvarez y Sebastián San Vicente. Siguen: Casiano Gutiérrez, Romina Rozas y Santiago Sola. Se sumarán Soraya Barandiarán y Juan Pablo Fuertes.

Fuerza Patria / Se van: Alicia Jalle, Diego Bertone y Macarena Flores. Siguen: Mercedes Gagna, Ana María Balda y Gustavo Brusa. Se sumarán Manuela Alonso y Luis Amuchastegui.

La Libertad Avanza: ingresarán Tomás Del Valle y Rosana Cabarcos. (10-09-25).