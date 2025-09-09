Ampliarán la red de agua y cloacas en la ciudad: en qué calles se harán las obras

El Concejo Deliberante autorizó al gobierno municipal a realizar la ampliación de la red de agua corriente y la instalación de una nueva red cloacal en nuestra ciudad. Esta iniciativa responde a la solicitud formulada por la Dirección de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, presentada bajo el Expediente 1356/25.

La obra de agua se realizará en calle Siria, abarcando ambas veredas entre las calles Aranda y Ramos Ojeda. Adicionalmente, se instalará una red cloacal en Urdapilleta, específicamente en la vereda par, entre Guillermo Aranda y Salvador Randazzo. Las tareas, se aclaró, no solo mejorarán la infraestructura de servicios básicos, sino que también brindarán una mayor calidad de vida a los residentes del área.

La normativa legal vigente, establecida en el Artículo 59º inciso d) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, otorga al Departamento Deliberativo la facultad de autorizar estas obras de infraestructura urbana, lo que ha llevado a los ediles a considerar la relevancia de este proyecto.

La ordenanza, que fue aprobada por unanimidad, otorga al Departamento Ejecutivo la autoridad para determinar la prioridad, el orden y el tiempo de ejecución de las obras, considerando factores como la disponibilidad de fondos y las necesidades técnicas y urbanísticas. Además, se declara de utilidad pública y pago obligatorio la realización de estas obras, las cuales se financiarán bajo el sistema de Obras por Administración.

Como parte del proceso, se establecerá un Registro de Oposición, en el que los vecinos podrán manifestar su desacuerdo con las obras en un plazo de diez días hábiles. Las liquidaciones correspondientes a los costos de las obras se realizarán por el Departamento Ejecutivo, siendo el costo estimado de la extensión de la red de agua y cloacas equivalente al valor de cuatro bolsas de cemento portland por metro lineal de frente.

Los propietarios que se vean afectados por estas obras recibirán una notificación fehaciente sobre los montos a pagar, y tendrán quince días para elegir entre varias modalidades de pago, que van desde abono al contado con descuento hasta cuotas mensuales de hasta 36 meses. Asimismo, aquellos que no cumplan con sus obligaciones podrán enfrentar ejecución judicial. (09-08-25).