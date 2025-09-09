Oriente: crece la expectativa para la nueva edición de la Fiesta de la Antorcha Estudiantil

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que declara de Interés Municipal la Fiesta de la Antorcha Estudiantil – Primavera Oriental XXVIII, evento organizado por la Asociación Civil Centro de Ex Alumnos Nivel Secundario de Oriente. La esperada festividad se llevará a cabo el próximo domingo 21 de septiembre, en el Parque Centenario de la localidad.

La fiesta, que es de acceso gratuito y abierto al público, especialmente a los jóvenes, se convirtió, con el correr de los años, en un atractivo significativo para la comunidad. Este año, los organizadores extendieron la invitación a todas las instituciones de la localidad y del Balneario Marisol, fomentando la participación y la unión de diferentes actores comunitarios.

Entre las actividades programadas para el evento, se incluyen un picnic para los jóvenes, desfiles de antorchas, la presentación de carrozas y la elección de los reyes de la fiesta. Además, habrá juegos y actividades para todas las edades, espectáculos diversos y la participación activa de instituciones locales, convirtiendo a esta celebración en un verdadero homenaje al patrimonio cultural de la región.

A través de la ordenanza, el Concejo Deliberante autoriza el uso del espacio público en el Parque Centenario y en ciertas calles aledañas, lo que implica también el corte de tránsito vehicular durante la celebración. Asimismo, se establece que la Asociación Civil Centro de Ex Alumnos Nivel Secundario de Oriente asumirá la responsabilidad de la seguridad y el control del evento, garantizando un ambiente seguro y ordenado para todos los asistentes.

Los organizadores también deberán realizar las contribuciones correspondientes a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (S.A.D.A.I.C) en caso de que sea necesario, reafirmando el compromiso con las normativas vigentes. (09-09-25).