Cambios en las horas extra de la Policía: la Provincia pone el ojo en los eventos masivos

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires creó agregó dos nuevas categorías al Servicio de Policía Adicional (POLAD). La idea es formalizar nuevos abordajes que hacen en las coberturas de algunos eventos masivos. A la pasada, actualizaron los aranceles.

Según la Resolución 1774/25, ahora hay dos nuevas categorías dentro del POLAD que es como se llaman formalmente las horas extra que hacen los policías. La categoría 6 corresponde a quienes presten funciones técnicas y profesionales específicas como el manejo de drones o la gestión de sistemas de videovigilancia. Por su parte, la categoría 7 está pensada para especialistas en planificación estratégica, coordinación logística y conducción operativa.

Desde la cartera que conduce Javier Alonso explicaron que estos cambios en el régimen POLAD responden a que identificaron eventos “como espectáculos, festivales, ferias u otras actividades de concurrencia masiva” que “exigen un abordaje operativo integral”. “La cobertura del evento no puede limitarse a tareas convencionales de vigilancia o control, sino que requiere el diseño y ejecución de dispositivos de seguridad específicos, orientados a la prevención de riesgos y a la gestión eficiente de posibles contingencias”, completaron.

Hasta ahora solo había 5 categorías de los servicios POLAD y la quinta englobaba todas las tareas vinculadas a los espectáculos o reuniones públicas. Con la nueva reglamentación cualquer acto artístico, deportivo, musical o festivo con una concurrencia estimada igual o superior a las 4.000 personas ya califica como evento masivo por lo que deberá ser tratado como tal y podría requerir la contratación de los nuevos servicios POLAD.

La creación de nuevas categorías vino acompañada de una actualización del arancel de la categoría 5 que se calcula en base a una fórmula conformada por el haber básico del Oficial de Policía + B.R.N.B. Decreto N° 1254/2010) / (48 × 4,4) × 2,2 del Subescalafón General. Las 6 y 7 utilizan el mismo esquema, pero multiplican por 4 y por 6 por lo que se trata de aranceles mayores. (09-09-25).