(Entrevista en LA DORREGO) Tomás Del Valle: “Logramos una especie de hazaña (electoral) en Dorrego”

Un día después del resonante éxito que obtuvo en las elecciones del domingo, el concejal electo Tomás Del Valle visitó los estudios de LA DORREGO para analizar los comicios, donde su partido, La Libertad Avanza, logró quebrar 26 años de dominio electoral del oficialismo.

“En los pueblos, a menudo se vota por las personas más que por las estructuras políticas”, admitió.

“Me siento profundamente agradecido por el respaldo que recibimos. La gente no solo votó por nuestro espacio político, sino que también apoyó a las personas que lo integran. Esto se traduce en una responsabilidad doble, especialmente porque estamos ante resultados tan positivos”

Del Valle resaltó el ambiente de respeto en que se desarrolló la campaña y la jornada cívica del domingo. “Conocí a gente de otros espacios, como Manuela (Alonso) y Luis (Amuchastegui), de Fuerza Patria, y a Soraya (Barandiarán) y Juan Pablo (Fuertes), de Somos Buenos Aires. Siempre hubo un clima de respeto, lo que ayudó a que la campaña fuera más constructiva”, sostuvo.

El nuevo concejal también subrayó que su triunfo no se trata únicamente de una victoria política, sino de una clara manifestación del deseo de cambio por parte de los electores. “La gente quería nuevas caras y nuevas ideas en el Concejo. Están cansados de lo mismo de siempre, y nuestra elección refleja esa necesidad de renovación”, aseguró.

Luego, reconoció que la decisión de los votantes puede haber sido influenciada por el deseo de un cambio. “Siempre hay múltiples razones por las que la gente vota. Algunos votaron por nosotros, otros quizás en contra de algo. La gestión actual tiene aspectos a mejorar, y es natural que los ciudadanos lo tengan en cuenta al momento de decidir su voto”, precisó.

A pesar de no contar con grandes estructuras partidarias o financiamiento significativo para la campaña, Del Valle se siente orgulloso de lo logrado. “No realizamos propaganda masiva; nuestra campaña fue más artesanal, enfocada en el contacto directo con la comunidad y en las redes sociales. Es un gran logro”, añadió.

También destacó la importancia de trabajar en conjunto con los otros bloques en el Concejo Deliberante. “Sabemos que no vamos a tener la mayoría, y eso implica que vamos a tener que consensuar con los demás espacios legislativos. Sin duda, la búsqueda de acuerdos será fundamental para hacer avanzar nuestras propuestas”, dijo Del Valle, que anticipó que será presidente del cuerpo legislativo a partir de diciembre y que designará al nuevo secretario administrativo.

Pero, ¿qué tipo de oposición espera ejercer? “Nuestra intención es proponer medidas y trabajar en la aplicación de políticas que beneficien al distrito. Queremos ser una voz activa que plantee soluciones y no solo críticas. La gente espera más de nosotros, y no estamos aquí para obstaculizar, sino para mejorar”, señaló.

Al referirse al futuro, aseguró su deseo de que Libertad Avanza no sea solo una opción electoral pasajera, sino una fuerza política que perdure en la comunidad. “Creemos firmemente que este proyecto ha llegado para quedarse. Nuestra victoria es solo el comienzo de un camino que nos permitirá seguir representando a los vecinos de Coronel Dorrego”, reflexionó.

Escuchá la nota:

09-09-25