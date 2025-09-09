La ciudad

Emprendimientos de la Comunicación y el Periodismo: la nueva tecnicatura que ofrecerá la UPSO en nuestra ciudad

La Universidad Provincial del Sudoeste anunció que, a partir de 2026, se dictará la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos de la Comunicación y el Periodismo, de 2 años y medio de duración.

El/la egresado/a podrá ejercer la comunicación social de manera independiente o en medios de comunicación, organizaciones públicas y privadas, y entidades del tercer sector. Asimismo, implementará o colaborará en la planificación, instrumentación y evaluación de campañas de comunicación en distintas plataformas, géneros y formatos, elaborando diagnósticos y proponiendo acciones. Esta carrera, y las demás desarrolladas por la UPSO, son gratuitas y no exigen examen de ingreso.

Para más información sobre esta y otras ofertas educativas en la zona, acercarse a la sede de la universidad, ubicada en H. Yrigoyen 827. Teléfono: (02921) 405480; correo: dorrego@upso.gba.gob.ar. (09-09-259.

