Cómo estará constituido el nuevo Consejo Escolar

Con los resultados del último domingo, UCR-Juntos por el Cambio perderá uno de los dos consejeros escolares que ponía en juego.

Silvana Nomdedeu se sumará en diciembre en representación del partido gobernante, mientras que Fabián Abdala lo hará por La Libertad Avanza.

A Mariana Lopetegui (Unión por la Patria) y a Gabriela Battista (UCR – Juntos por el Cambio) les quedan dos años y dejarán el Consejo Daniela Galli y Juan Páez (UCR-Juntos por el Cambio). (10-09-25).