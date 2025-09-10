La ciudad

Discapacidad visual: el Concejo respaldó la propuesta del vecino Angel Alberto Mazzei

El Concejo Deliberante local aprobó un proyecto de resolución que busca promover la inclusión social y la autonomía de las personas con discapacidad visual.

Como había informado LA DORREGO, la iniciativa fue presentada por el vecino Angel Alberto Mazzei, quien, al ser una persona con discapacidad visual, manifestó la necesidad de generar espacios y herramientas que faciliten la integración y la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la comunidad.

El proyecto propone la creación de un programa municipal orientado a la inclusión y autonomía de las personas con discapacidad visual.

Si el gobierno municipal avanza con la idea, el programa tendrá como objetivo fundamental garantizar el acceso igualitario a diversas áreas de la vida cotidiana, mediante la capacitación en el uso del bastón, el aprendizaje de actividades diarias, el manejo de tecnologías adaptadas y la enseñanza de la lectoescritura en Braille. Se explicó que todos estos elementos son esenciales para asegurar una vida autónoma e integrada en la sociedad.

Además de ofrecer herramientas prácticas a las personas con discapacidad visual, la iniciativa destaca especialmente la importancia de sensibilizar a la comunidad sobre la accesibilidad y la empatía. Se busca fomentar la construcción de un entorno más inclusivo y seguro, donde todos los ciudadanos puedan desenvolverse con confianza y dignidad. (10-09-25).

 

