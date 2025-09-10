Política

Chalde estará de licencia desde el 20 de este mes hasta el 5 octubre, Casiano Gutiérrez será intendente interino y Lucrecia García juró como concejala

FOTO DANIEL GUARDIA

El Concejo Deliberante concedió esta noche la licencia solicitada por el intendente Juan Chalde desde el 20 de septiembre hasta el 5 de octubre, incluidos ambos días.

Durante ese lapso, ocupará interinamente la titularidad del Departamento Ejecutivo el presidente del cuerpo, Casiano Gutiérrez.

Por su parte, la concejala suplente de UCR- Juntos por el Cambio Lucrecia García, que juró en la sesión de hoy, reemplazará a Gutiérrez. (10-09-25).

