Ajedrez: Dorrego participará de la sexta fecha del Prix de Araso en Sierra de la Ventana

La asistencia técnica municipal de ajedrez viajará el venidero domingo a Sierra de la Ventana para disputar la sexta fecha del Prix de Araso, que congrega a los ajedrecistas de la región en diferentes categorías.

La delegación de Coronel Dorrego, a cargo de Emmanuel Piñero, estará compuesta Ricardo Taleb, Emmanuel Piñero Lucas Lozano y César Gigena, en mayores; Lautaro Gigena, en sub 16; Octavio Iriarte, sub 14: Octavio Iriarte; y Tomas Irazusta, Carmelo Moller y Juan Martin Taleb, sub 12. (11-09-25).

