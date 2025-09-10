Horas de tensión en Mendoza: una alumna de 14 años se atrincheró en la escuela con un arma porque sufría bullying

En otro caso de violencia escolar, una alumna de 14 años ingresó armada a una escuela de Mendoza, disparó en varias oportunidades al aire e incluso apuntó a compañeros. Después de varias horas, la adolescente entregó el arma y la policía controló la situación.

La jornada de terror se vivió en la escuela Marcelino Blanco, en el municipio mendocino de La Paz, que se encuentra en el límite con San Luis, a 140 kilómetros de la ciudad de Mendoza y 90 km de la capital puntana.

Todo comenzó alrededor de las 9.30 del miércoles, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. Según detalló una secretaria del colegio a medios locales, se trata de una alumna que asiste a segundo año de la secundaria, quien ingresó con un arma de fuego a la escuela.

Desde el medio MDZ agregaron que el arma, calibre 9 milímetros, pertenece a su papá, quien es efectivo policial de Mendoza.

Según los testimonios recogidos, la alumna efectuó disparos en al menos dos ocasiones. El estruendo y el pánico que generaron se puede escuchar a dos videos que grabaron chicos del colegio y que difundieron medios de Mendoza.

Según trascendió, la adolescente habría pedido que se presentara la docente de Matemáticas de la escuela y le apuntó a algunos de los alumnos antes de que fueran evacuados.

Los medios locales informaron que luego de varias horas de tensión, la menor le entregó el arma a los negociadores de la policía y les contó a los psicólogos que era víctima de bullying. Las fuentes confirmaron que será trasladada a una clínica.

“Debe primar la seguridad y el respeto”

El Ministerio de Seguridad de Mendoza sacó un comunicado por el caso de la adolescente de 14 años que se encuentra atrincherada en una escuela provincial desde hace varias horas y en el escrito destacaron que “debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

El comunicado, firmado por la ministra Mercedes Rus, los ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y Deportes; y de Educación, Cultura, Infancias y DGE “solicitan a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz». (Tiempo Argentino). (10-09-25).