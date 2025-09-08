Policiales

Joven murió al perder el control de su auto en el ingreso a White

La Dorrego Send an email
Iván Joaquín Panciroli murió después de protagonizar un fuerte incidente de tránsito durante la madrugada del último domingo en uno de los accesos a Ingeniero White.

Según publicó La Brújula 24, Panciroli, de 22 años, iba al volante de un Fiat Palio por Ruta 3 ascendente y, al llegar a la rotonda de avenida Dasso (por causas que intentan establecerse), dio varios tumbos, saliendo despedido del habitáculo.

Pese a los esfuerzos de los servidores públicos que le practicaron maniobras de RCP, terminó falleciendo. Junto a él viajaba Julieta Paredes, de 19, quien presentaba golpes en la cabeza, fue hospitalizada y ayer a la tarde recibió el alta.

En el lugar, además, trabajaron Bomberos Voluntarios de Ingeniero White y Policía Científica. (08-09-25).

