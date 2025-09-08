La ciudad

Por tareas de mantenimiento en el tanque elevado de Obras Sanitarias, recomiendan uso racional del agua

Obras Sanitarias de la comuna informó que hoy lunes 8 comenzaron las tareas de reparación y mantenimiento del tanque elevado de agua corriente.

El trabajo está a cargo de la Cooperativa de Trabajo El Aguacero Limitada de La Plata, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 05/2025.

Las tareas comprenden intervenciones en el interior y exterior del tanque, con una duración estimada de 21 días, sujetas a condiciones climáticas y técnicas.

Atendiendo a esto el director de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Franco Mazzarini, solicitó a los vecinos hacer un uso racional del recurso, a fin de evitar inconvenientes en el suministro durante el período de ejecución de las tareas. (08-09-25).

