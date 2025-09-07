Batacazo de La Libertad Avanza en Dorrego: Tomás Del Valle ganó las elecciones

Política

La Libertad Avanza, con Tomás Del Valle como primer candidato a concejal, logró una histórica victoria en las elecciones en nuestro distrito.

En el búnker de LLA están celebrando la victoria. El intendente Juan Chalde y la primera candidata de Somos Buenos Aires, Soraya Barandiarán reconocieron la derrota del oficialismo y se acercaron a saludar a los vencedores. También llegaron hasta el local libertario referentes de Fuerza Patria.

Según los datos provisorios, LLA cosechó 3.093 votos, contra 2.852 de Somos Buenos Aires, 2.334 de Fuerza Patria y 149 de Fernanda Gutiérrez. Hubo 315 votos en blanco.

La anterior última derrota de la UCR en Dorrego se había dado en 1997. (07-09-25).

