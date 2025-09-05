(Entrevista en LA DORREGO) Barandiarán y Fuertes resaltaron la Importancia del voto del domingo para la definición del futuro del distrito

Soraya Barandiarán y Juan Pablo Fuertes, primera y segundo candidatos para el Concejo Deliberante por UCR – Somos Buenos Aires, destacaron por LA DORREGO que durante la campaña electoral se dio un clima de gran respeto entre las fuerzas partidarias que competirán este domingo en nuestro distrito. Ambos señalan que la idiosincrasia de Dorrego favorece un trato cordial y un debate basado en ideas, no en enfrentamientos personales.

Ambos candidatos subrayaron que la convivencia en el recinto deliberativo debe basarse en el debate de ideas, la búsqueda de consensos y la transparencia en la labor legislativa. Señalaron que, si se requiere, y más allá de pertenecer a la fuerza política de gobierno en el distrito, habrá distancia y control por parte del Concejo respecto del Ejecutivo, sin perder la cooperación para avanzar en proyectos beneficiosos para la comunidad.

En cuanto a la motivación de voto, Soraya enfatizó la continuidad de una gestión que ya mostró resultados en materia de salud y vivienda, con planes para ampliar servicios y acompañar a emprendedores y jóvenes. Propuso mantener un marco de trabajo con la nueva conformación del Concejo para impulsar iniciativas que respondan a las necesidades del distrito.

A su turno, Juan Pablo destacó la importancia de la elección como definición clara del rumbo local, subrayó que la contienda es netamente local y que la participación ciudadana fortalece la democracia. Resaltó la necesidad de buscar el acuerdo entre diferentes espacios para sostener políticas públicas que beneficiarán a la gente, especialmente en vivienda, salud y desarrollo de la juventud.

Sobre el rol en el Concejo, Barandiarán dijo que el doble mandato consiste en legislar y acompañar la gestión, ejerciendo también vigilancia sobre el Ejecutivo. Señaló que, puertas adentro, las diferencias se trabajan con objetividad para que el resultado salga del recinto con legitimidad.

Sobre la participación electoral, los dos entrevistados coincidieron en que no hay que subestimar la influencia de la asistencia a votar. Admitieron que es fundamental ejercer el derecho cívico, incluso en personas que no están obligadas a sufragar por su edad.

Destacaron que la opción de UCR – Somos Buenos Aires representa un equipo con experiencia y dinamismo, con respaldo de gestiones anteriores y presentes. En este sentido, enfatizaron la necesidad de mantener la continuidad de proyectos de vivienda, salud y desarrollo, junto con la apertura a realizar mejoras y responder a nuevos desafíos.

Escuchá la nota:

05-09-25