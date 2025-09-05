(Entrevista en LA DORREGO) “Es hora de un cambio en Dorrego”

Miguel Speranza y Anahí Larsen, candidatos a consejeros escolares suplentes por Fuerza Patria, afirmaron por LA DORREGO que las problemáticas que atraviesan la localidad requieren respuestas integrales y un cambio de rumbo.

“El mano a mano con un vecino se escucha lo mismo”, comentó Larsen. También señaló la diferencia que hay entre discursos y acciones. “Hay palabras bonitas y promesas que no se cumplen”. Consideró que nuestro distrito merece una calidad de vida distinta. “Es hora de un cambio” y de evitar promesas vacías, especialmente en materia de salud, empleo y servicios básicos, subrayó.

A su turno, Speranza resaltó la tarea del bloque de concejales de Unión por la Patria en relación con la cantidad de proyectos presentados. Dijo que las problemáticas repetidas en las tres campañas electorales de las que participó , con pocos avances, apuntan a la necesidad de cambios estructurales: oportunidades para jóvenes que concluyen cursos técnicos y buscan inserción laboral, sostén para quienes estudian terciario o universitario y fortalecimiento de la economía local mediante ideas como el empaquetado de carne al vacío y la reactivación de sectores como el Sector Industrial Planificado o la Ruta del Olivo.

Ambos entrevistados remarcaron la influencia del contexto provincial y nacional en el voto local. Analizaron que la boleta desdoblada facilita un voto más informado, pero que la situación nacional impacta de forma significativa en las expectativas de los vecinos. Anahí mencionó la necesidad de votar con responsabilidad local, destacando que Dorrego necesita que sus representantes atiendan derechos básicos como la salud y la educación, en vez de meras promesas electoralistas.

Luego, Larsen invitó a vecinos que deseen aclarar dudas a visitar la sede de la unidad básica Martín Fierro 676, o contactar a los candidatos para resolver inquietudes o recibir orientación.

Finalmente, Speranza señaló la importancia en la continuidad del trabajo de base: escucha activa, seguimiento de proyectos y continuidad de la labor de la oposición en el Concejo.

