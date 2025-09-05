Una policía ayudó a dar a luz a un bebé en una casa de Bahía Blanca

Una sargento de la Policía colaboró esta madrugada en el nacimiento de un bebé dentro de una casa en el barrio Pampa Central de Bahía Blanca.

Según publicó La Nueva., el episodio ocurrió cerca de las 5:15, en Pacífico al 1100, luego de un llamado al 911 que dio aviso de la emergencia.

Al llegar al domicilio, Liza Garcés encontró a Daiana Sanhueza, de 27 años, con fuertes contracciones. Ante la urgencia, la agente contuvo a la joven y la acompañó con calma hasta el alumbramiento, que se concretó a las 5:30 con la llegada de un niño, al que llamaron Martín.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio de emergencias, que trasladó a la madre y al recién nacido al Hospital Penna. Ambos ingresaron en condiciones estables y conscientes.

Desde la institución policial resaltaron la labor de Garcés, señalando que su intervención permitió resguardar la salud de los dos y reflejó su vocación de servicio. (05-09-25).