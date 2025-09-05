La ciudad

La Cooperativa Obrera presenta su Balance Social

Bajo el lema “Compartimos lo que hicimos juntos”, la Cooperativa Obrera inició una campaña para difundir los principales logros alcanzados durante el Ejercicio 114. Estos resultados, detallados en la nueva edición del Balance Social Cooperativo, fueron posibles gracias al apoyo y la confianza de más de 2,8 millones de asociados.

El documento, que abarca el período de marzo de 2024 a febrero de 2025, refleja el cumplimiento de los valores y principios que guían el quehacer cooperativo. Como cada año, cuenta con la certificación de Cooperativas de las Américas, lo que valida la información presentada.

Entre los resultados más relevantes, se destaca el sostenimiento de más de 7.242 puestos de trabajo directos e indirectos y la promoción de 135 empleados a cargos de mayor responsabilidad. Estas cifras reafirman el compromiso de La Coope con el desarrollo laboral, profesional y humano de su gente.

La Cooperativa invita a toda la comunidad a conocer estos y otros datos de interés en la nueva edición del Balance Social Cooperativo. El resumen puede retirarse en cualquiera de sus sucursales o consultarse en versión digital a través de la página web oficial: www.cooperativaobrera.coop. (05-09-25).

