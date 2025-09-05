Elecciones del domingo: el audio para revivir la Mesa de Café

Una edición especial de la Mesa de Café, se vivió hoy viernes por LA DORREGO, a 48 horas de las elecciones de este domingo 7 de septiembre.

En primer lugar, los periodistas Carlos Madera Murgui y Pablo Marcó explicaron el sistema que se utilizará para el reparto de bancas en el Concejo Deliberante: se denomina cociente Hare/Niemeyer, o sistema de proporciones matemáticas, que fue desarrollado por el matemático alemán Niemeyer y promovido para un sistema electoral por el jurista inglés Sir Thomas Hare.

Yendo a la parte analítica, a partir de lo oído y observado durante la campaña, se perfila una marcada intención de plebiscitar la gestión del intendente Juan Carlos Chalde. Sin embargo, advirtieron que esto no implica que se subestimen a los candidatos que compiten. Destacaron que los postulantes del partido gobernante en el distrito basaron su estrategia proselitista en remarcar los logros de Chalde al frente del Ejecutivo

Un tema central en la Mesa de Café fue cómo fueron abordados en la campaña cuestiones críticas como el manejo del agua potable en nuestra ciudad: Ambos lamentaron la falta de propuestas concretas y debates profundos sobre éste y otros problemas escructurales. “Nadie ha discutido qué hacer para solucionar definitivamente, sin paliativos, el acceso al agua de calidad , lo que es fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos”, señalaron.

