Detienen a tres mujeres por hacer el “el cuento del tío” a jubilada puntaltense

Maria Solange Troncoso, de 35 años, Yasmín Morales Teherán, de 52, y Rosa Bravo Guarnix (55) fueron arrestadas anoche por personal de Investigaciones de la Comisaría Segunda de Bahía Blanca, en el marco de un efectivo despliegue, acusadas del delito del “cuento del tío”.

De acuerdo a lo informado por los colegas de La Brújula 24, un aviso al Centro Único de Monitoreo dio cuenta de la presencia de un Volkswagen T Cross ingresando a Bahía Blanca. El lector de patentes permitió encender las alertas de las fuerzas de seguridad que iniciaron con el operativo cerrojo.

El vehículo había sido utilizado el 26 de agosto para engañar a una jubilada en Punta Alta, a la que le robaron. Una vez que la Policía interceptó el rodado, iniciaron la requisa que terminó con el secuestro de $3 millones, mil dólares, 400 mil pesos chilenos y joyas que la habrían sustraído a la mujer.

Se estableció que el auto había sido robado (contaba con un pedido de secuestro por parte de la UFIJ Nº 10 de Mercedes). Además, se recuperó un papel con anotaciones, que oficiaba a modo de instructivo, para concretar las operatorias y los tips para burlar a las víctimas. No se descarta que hayan participado de ilícitos bajo la modalidad “viudas negras” en Bariloche. (04-09-25).