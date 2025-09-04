La ciudad

Emotivo acto por el Día del Inmigrante en el CCM

En la mañana de hoy se llevó a cabo, en el Centro Cultural Municipal (CCM), el acto por el Día del Inmigrante, una conmemoración que resalta la importancia y el valor de quienes han dejado su tierra en busca de nuevas oportunidades.

El acto fue presidido por el intendente Juan Chalde, quien estuvo acompañado por su equipo de gestión; el presidente Concejo Deliberante, Casiano Gutiérrez, y otros concejales. También participaron la presidenta del Consejo Escolar, Gabriela Batista, junto con otros consejeros, autoridades educativas y representantes de diversas instituciones locales.

Durante el evento, el director de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Franco Mazzarini, ofreció un emotivo mensaje.

Mazzarini, nieto de un inmigrante italiano, destacó los importantes valores que su abuelo le transmitió y compartió su experiencia personal al haber vivido en Italia, donde trabajó durante un tiempo significativo y donde nació una de sus hijas. (Prensa MCD). (04-09-25).

