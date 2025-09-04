Isabela Arruti: “La clave es escuchar a las vecinas y vecinos para construir un Dorrego con futuro”

Isabela Arruti, candidata consejera escolar suplente por la lista de Fuerza Patria, agradeció por LA DORREGO al sector político que le ofreció participar de estas elecciones y destacó la importancia de escuchar a la comunidad para proponer soluciones.

Militante desde hace años, dijo que su labor en la política es acompañar y gestionar en equipo en la búsqueda de respuestas a las necesidades del distrito.

“Aunque en el pasado formé parte de otro espacio (interno), siempre tuve mis convicciones de acompañar y escuchar a las personas”, afirmó.

Luego, se mostró convencida de que la prioridad es la cercanía con la gente y la coordinación entre autoridades y vecinos para generar propuestas concretas.

Arruti destacó a sus compañeros de lista y a la actual consejera Mariana Lopetegui. También mencionó a Carlos Amestoy, de formación técnica, como primer candidato a consejero escolar; Morena Villamayor, segunda, y el auxiliar Carlos Orellano.

“La lista se integra con personas de distintas miradas y experiencias. “La diversidad de pensamiento enriquece las ideas y la construcción de soluciones”, sostuvo.

En el marco de la campaña, enfatizó la necesidad de recorrer el distrito y escuchar a las familias, docentes y directivos. “Cuando recorremos las calles lo hacemos junto a los candidatos actuales y a la consejera Mariana, que ha estado presente y cumplió lo prometido”, señaló.

En relación con la función del Consejo Escolar, dijo que es crucial fortalecer el soporte en transporte, SAE y alimentación, y puso énfasis en el rol del auxiliar. “El auxiliar es una pieza clave que a veces se subestima; su presencia garantiza la atención y seguridad de los alumnos”, subrayó, y planteó la necesidad de recursos para asegurar personal suficiente.

Docente de la escuela especial 502, Isabela también expresó su interés en mejoras estructurales: “Sueño con gestionar, junto al municipio y la provincia, un edificio integral y accesible que ofrezca mejores oportunidades de recreación y esparcimiento para los alumnos. Es un objetivo ambicioso, pero no imposible”.

Finalmente, instó a la ciudadanía a participar en las elecciones del 7 de septiembre, destacó el voto como herramienta de transformación y recordó a quienes lucharon por la democracia. “Es importante votar y elegir lo que queremos. Que nos acompañen para construir un Dorrego con futuro: escuelas, obras y oportunidades para nuestros hijos y para toda la comunidad”, aseguró.



