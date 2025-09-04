(Entrevista en LA DORREGO) “Es una lista con la combinación perfecta entre experiencia y juventud”

Acompañada por el sexto candidato a concejal, Fernando Rodríguez, visitó los estudios de LA DORREGO la primera candidata a consejera escolar de Somos Buenos Aires, Silvana Nomdedeu.

Inicialmente, dijo que está transitando su primera experiencia política, aunque había desechado anteriores ofrecimientos por cuestionales laborales y personales. Incluso, el actual intendente Juan Chalde le había ofrecido ser parte de su equipo de gobierno en el área de Producción, pero también declinó por las mismas razones.

“Esta vez se dieron las condiciones y la verdad que no dudé en decir que sí”, aseguró.

Ingeniera agrónoma de profesión, Silvana consideró que el Consejo Escolar (CE) es un espacio de trabajo conjunto que actúa como puente entre la escuela, la Dirección General de Cultura y Educación y el municipio, utilizando su fondo educativo. “Recibimos una muy buena iniciativa de los actuales consejeros para que todos los primeros candidatos a consejeros escolares participaran de una sesión”, comentó.

“Uno puede pensar muchas cosas desde afuera, pero la realidad es distinta”, admitió. Durante la sesión, los candidatos pudieron observar cómo se organizan y priorizan las necesidades de las instituciones educativas para garantizar un servicio eficaz, a pesar de que “los recursos nunca son muchos”. En ese sentido, destacó que una de las funciones principales del CE es la gestión y administración de los recursos económicos disponibles.

Además, se comprometió a continuar el trabajo del actual cuerpo de consejeros actuales, reforzando todo lo necesario para garantizar un servicio educativo de calidad.

Sobre las prioridades que enfrenta el sistema educativo local, reconoció la necesidad de mejorar la infraestructura: “Todas las instituciones solicitan reparaciones y adecuaciones que garanticen la seguridad de estudiantes, docentes y auxiliares. Esto incluye recambios de aberturas, mejoras en instalaciones eléctricas y de gas, así como reformas que faciliten el acceso a las instituciones”.

También se mostró identificada con la gestión que está llevando adelante el intendente Chalde y su equipo al considerar que durante sus 20 meses de labor al frente del Ejecutivo, cumplió con propuestas concretas. “Es una gestión propositiva, ordenada y transparente en cada acto de responsabilidad”, aseveró.

La educación, la salud, la vivienda y la seguridad integral son ejes que considera esenciales, manteniendo un enfoque sensible a las demandas sociales. “Siempre que acepté un nuevo desafío lo hice con compromiso y responsabilidad”, resaltó.

Finalmente, al ser preguntada por qué la ciudadanía de Coronel Dorrego debería votar a la lista “Somos”, Nomdedeu destaca el equipo humano que la conforma, con una combinación de experiencia y juventud. También resaltó la valiosa oportunidad que representa Priscila Minnaard como segunda candidata a diputada provincial, lo que permitiría ampliar las propuestas de gestión.

“Esperamos que aquellos que aún tienen dudas vayan a votar este domingo”, completó. (04-09-25).