Monte Hermoso ya cuenta con nuevo equipamiento tecnológico para modernizar y centralizar el sistema público de salud

El Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo y los Centros de Atención Primaria de Monte Hermoso ya cuentan con moderna tecnología destinada a poner en marcha la Historia de Salud Integrada (HSI), sistema que apunta a modernizar la gestión sanitaria mediante la digitalización de la información clínica de cada paciente que accede al sistema público.

El director ejecutivo de Región Sanitaria 1 del Ministerio de Salud provincial, Maximiliano Núñez, fue recibido por el secretario de Salud municipal, Adrián Ruiz, para formalizar la entrega de los componentes, 40 computadoras de escritorio, lectoras de DNI e impresoras, destinados a las dependencias del área sanitaria.

Según se explicó, «la HSI es una herramienta fundamental para todos los equipos de salud y pacientes porque centraliza la historia sanitaria de cada persona de manera segura y conecta la información entre los diferentes centros de salud».

De esta manera, Monte Hermoso se suma a los municipios bonaerenses «que avanzan en la modernización del sistema sanitario provincial, integrando tecnología, prevención y acceso equitativo a la salud para toda la comunidad», tal como afirma la comunicación oficial. (Noticias Monte Hermoso). (03-09-25).