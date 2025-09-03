Elecciones en la Provincia: ¿Hay clases este lunes en las escuelas de Buenos Aires?

Mediante un comunicado, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires anunció que al día siguiente de los comicios provinciales del 7 de septiembre y nacionales del 26 de octubre, las clases se desarrollarán con normalidad.

Para garantizarlo, el gobierno de Axel Kicillof implementará un amplio operativo de limpieza y desinfección que “comenzará inmediatamente después del cierre de los comicios y del recuento de votos, entre las 18 y las 24 horas de cada jornada electoral” explicaron.

Las tareas incluirán el “orden, la limpieza y la desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes” y estiman que demandan unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales.

Pago especial para auxiliares de educación

Con el objetivo de no perder ningún día de clases, la cartera educativa bonaerense que conduce Alberto Sileoni dispuso mediante la Resolución 3915/2025 la creación de un suplemento “no remunerativo y no bonificable” de $46.900 para el personal auxiliar de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación.

La medida representa una inversión de $862 millones y permitirá intervenir en 4.920 escuelas, beneficiando de manera directa a 1,87 millones de estudiantes.

Asimismo, se establece que las autoridades de los establecimientos de gestión municipal y privada afectados como centros de votación “deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal dictado de clases al día siguiente de las elecciones” sostuvieron. (03-09-25).