Ruta 3: detuvo su camión para auxiliar a un lobo marino

Según difundieron medios patagónicos en las últimas horas, un hecho por demás curioso tuvo lugar en la ruta nacional 3, entre las localidades de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, en el límite de las provincias de Chubut y Santa Cruz.

Tal cual se puede apreciar en video, un transportista detuvo su andar, frenó en la banquina y, rápidamente, se bajó a auxiliar a un lobo marino que totalmente perdido deambulaba por el asfalto.

Con la inmensidad del mar argentino de fondo, queda claro que el animal se desorientó y se alejó demasiado de la costa, por lo que el camionero no dudó en ayudarlo, frenando el tráfico en ambas direcciones y permitiéndole al ejemplar que retome su ruta hacia el agua. (29-08-25).