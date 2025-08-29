La ciudad

Ahora se pueden abonar todas las tasas a través del botón de pago en la página web del municipio

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Municipalidad incorporó un nuevo botón de pago electrónico que permite abonar todas las tasas municipales de forma rápida, segura y desde cualquier dispositivo.

A partir de ahora, los vecinos pueden elegir pagar a través de tarjeta de débito, homebankig, Cuenta DNI y QR con cualquier billetera virtual, sin necesidad de acercarse a las oficinas ni hacer filas.

El sistema es muy sencillo: ingresando al sitio web municipal www.dorrego.gob.ar, se selecciona la tasa a abonar, se ingresa el número de partida y se concreta el pago en pocos pasos optando por cualquiera de los medios disponibles, obteniendo al instante el comprobante digital.

Desde la comuna destacaron que este avance forma parte de la política de modernización y digitalización de los servicios, con el objetivo de acercar más herramientas que faciliten la vida cotidiana de los contribuyentes. (29-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La Municipalidad informó sobre la nueva normativa para la elaboración de chacinados y salazones de pequeña escala

Aumentó la producción arbórea en el Vivero Parque Municipal

(Entrevista en LA DORREGO) Todo pasa y todo queda

La oferta marcó los consumos en el último remate de Ganadera Salliqueló

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior