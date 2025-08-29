La Municipalidad informó sobre la nueva normativa para la elaboración de chacinados y salazones de pequeña escala

La dirección de Producción de la comuna dorreguense informó sobre la nueva normativa para la elaboración de chacinados y salazones dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires para pequeños y medianos productores de pequeña escala.

La medida, complementaria de la Ley de Carnes provincial, tiende a formalizar la actividad artesanal y garantizar la inocuidad de los alimentos que se producen y se comercializan en el territorio bonaerense dando cumplimiento a los requisitos exigidos, los que pueden consultarse en la web en el enlace al que se accede haciendo click acá.

Los establecimientos alcanzados son aquellos cuya producción no supere los 250 kilos semanales o 1.000 kilos mensuales, debiendo cumplir con condiciones edilicias e higiénico-sanitarias específicas, como el uso de materiales adecuados, disponibilidad de agua potable, control de temperaturas, iluminación, ventilación y espacios de elaboración apropiados.

Sector industrial en Oriente

El titular del área comunal, Juan Ignacio Colantonio, adelantó también que ya se ha generado el expediente en el Ministerio de Producción bonaerense para la creación del parque industrial de Oriente, para lo cual fueron elevados los respectivos planos de mensura y división, código de planeamiento urbano y la ordenanza de aceptación de los terrenos donde estará ubicado.

Se refirió también al tercer encuentro de la Mesa Interinstitucional Local realizado recientemente para abordar las problemáticas del sector productivo y planificar futuras charlas para los productores locales en lo que resta del año y durante 2026. (29-08-25).