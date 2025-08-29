La ciudad
La oferta marcó los consumos en el último remate de Ganadera Salliqueló
Se realizó la semana pasada el remate de la firma Ganadera Salliqueló de la mano de los hermanos Ballester en nuestra ciudad. Las subastas siempre sirven para sumar ventas, en un momento donde la oferta no abunda. La vaca tuvo buenos valores y con consumos que alcanzaron los 3.470$.
Total Gordo, Invernada y Cría: 426
Casa: Ganadera Salliquelo – Ballester Hnos
Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego
Martillo: Roberto Gabarini
Plazos: 30, 45, 60 días.
Fuente: Infosudoeste (29-08-25).