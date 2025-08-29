La ciudad

La oferta marcó los consumos en el último remate de Ganadera Salliqueló

Se realizó la semana pasada el remate de la firma Ganadera Salliqueló de la mano de los hermanos Ballester en nuestra ciudad. Las subastas siempre sirven para sumar ventas, en un momento donde la oferta no abunda. La vaca tuvo buenos valores y con consumos que alcanzaron los 3.470$.

Total Gordo,  Invernada y Cría: 426

Casa: Ganadera Salliquelo – Ballester Hnos

Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego

Martillo: Roberto Gabarini

Plazos: 30, 45, 60 días.

Fuente: Infosudoeste (29-08-25).

