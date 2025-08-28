Piden cámaras de seguridad en el cementario municipal a raíz de los “reiterados daños y sustracciones”

En la sesión del pasado 13 de agosto, el bloque de concejales de Unión por la Patria presentó una iniciativa en respuesta a la creciente preocupación de los vecinos y vecinas de Coronel Dorrego sobre la seguridad del cementerio municipal de nuestra ciudad.

La propuesta pasó a comisiones internas para su análisis.

Los concejales de la oposición destacaron que el cementerio municipal debe ser cuidado y preservado como una prioridad para toda la comunidad. Añadieron que, en reiteradas ocasiones, los vecinos expresaron su inquietud por los actos de vandalismo y la pérdida de objetos lugar, una situación que, añadieron, se agravó en el último tiempo.

“La preocupación de los vecinos es totalmente legítima. Los destrozos y la gran cantidad de faltantes han generado un clima de alarma que no podemos ignorar”, admitieron. Además, resaltaron que en la actualidad existen herramientas tecnológicas que pueden facilitar el cuidado y la vigilancia de este importante espacio.

Específicamente, el proyecto de resolución contempa que el gobierno municipal contemple la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del cementerio. (28-08-25).