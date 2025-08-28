Casiano Gutiérrez aclaró que un proyecto de La Libertad Avanza sobre digitalización de habilitaciones comerciales en la ciudad ya fue impulsado por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio

El presidente del Concejo Deliberante, Casiano Gutiérrez destacó que ayer, desde La Libertad Avanza se propuso digitalizar las habilitaciones comerciales en Coronel Dorrego, pero aclaró que “este trabajo ya fue impulsado por el bloque de la UCR – Juntos por el Cambio y se encuentra en marcha”.

En sus redes sociales, Gutiérrez mencionó que el 13 de agosto de 2025, su bloque presentó un proyecto de ordenanza para la creación de un portal web de habilitaciones comerciales en la página oficial del municipio para que los trámites puedan realizarse 100% en línea.

Luego, recordó que el 12 de junio, el Concejo aprobó por unanimidad la habilitación provisoria por 90 días. “Esta figura estaba mencionada en la Ordenanza Fiscal, pero nosotros le dimos forma y la reglamentamos, permitiendo a los comerciantes iniciar su actividad mientras completan documentación”, amplió.

“También sumamos una mejora muy concreta: para comercios de menos de 80 m² de superficie se pueden presentar croquis en lugar de planos, simplificando costos y agilizando el trámite”, señaló.

“Esto demuestra que nuestro Concejo viene trabajando seriamente en la modernización, simplificación y transparencia de los trámites, siempre acompañando a los emprendedores y comerciantes locales”, destacó.

“Este año, los dorreguenses no elegimos solamente concejales: elegimos si acompañamos o no la gestión que está llevando nuestro Intendente Juan Carlos Chalde. Si están de acuerdo con este camino de modernización y trabajo serio, necesitamos su apoyo”, posteó Gutiérrez.

“En la campaña 2023 planteamos la habilitación express en 72 horas. Sabemos que no es algo automático, pero con cada paso (portal web, habilitación provisoria y simplificación documental) estamos construyendo ese objetivo. Lo que necesitamos en el Concejo es gente que entienda cómo acompañar estos procesos, no que repita lo que ya pasó”, completó. (28-08-25).