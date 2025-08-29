(Entrevista en LA DORREGO) “La clave está en gestionar y unificar fuerzas”

Carlos Amestoy y Morena Villamayor, candidatos a consejeros escolares de Fuerza Patria, también hablaron con LA DORREGO en el marco de la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

Amestoy expresó su entusiasmo por formar parte de un nuevo grupo. “Estoy muy contento por el equipo que se ha armado. Es un grupo joven y lleno de energía”, comentó.

Además, recordó que ya había tenido participación en campañas anteriores. “Siempre he estado presente en este espacio político, y creo que ahora tomamos conciencia de la importancia de unir fuerzas”, agregó.

Por su parte, Morena compartió que esta es su primera experiencia en la política partidaria de nuestro distrito. “Me llamaron, me convocaron y decidí animarme”, dijo.

“La exposición es mayor, pero el grupo me recibió muy bien y me siento cómoda”, señaló.

Sobre las problemáticas en las escuelas, Amestoy destacó la importancia de gestionar recursos.

“Somos mediadores para que las necesidades se resuelvan. Si, por ejemplo, se necesita un baño en una escuela, hay que insistir y gestionar”, explicó.

En cuanto a la infraestructura escolar, Villamayor comentó que los problemas van más allá de la infraestructura.

“Hay dificultades con los auxiliares y acompañantes terapéuticos. Cada vez se requiere más apoyo en las escuelas, y la respuesta no siempre es positiva”, indicó.

Ambos candidatos coincidieron en que la situación de las escuelas necesita atención urgente y un enfoque colaborativo para generar cambios de relevancia.

